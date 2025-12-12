Genoa Inter la cura De Rossi funziona | due rientri per il Grifone per sfidare Chivu!

Il Genoa si prepara alla sfida contro l'Inter con due rientri importanti, segno che la cura De Rossi sta dando i suoi frutti. I rossoblù cercano di rimettersi in carreggiata per affrontare al meglio la sfida contro Chivu, puntando sulla ripresa e sulla determinazione per ottenere un risultato positivo.

Inter News 24 Il momento della squadra rossoblù. L’atmosfera si preannuncia incandescente allo stadio Luigi Ferraris per il lunch match di domenica. Il Genoa, rigenerato dalla cura tecnica di Daniele De Rossi, attende l’arrivo dell’Inter con l’intenzione di confermare il proprio ottimo stato di forma e, soprattutto, di rispettare una tradizione recente che vede i milanesi faticare terribilmente a Marassi. Come sottolinea l’analisi odierna di Tuttosport, la vittoria di Udine, la seconda consecutiva dopo quella casalinga contro il Verona, ha caricato l’ambiente rossoblù. Internews24.com

Genoa Inter ? Probabile formazione nerazzurra - facebook.com Facebook

Inter priva di Calhanoglu contro il Genoa: al 'Ferraris' sarà ancora il momento di Zielinski in cabina di regia X.com

Quote e pronostici Genoa-Inter: entrambe le squadre a segno? - Inter sarà trasmessa domenica 14 dicembre alle ore 18:00 in diretta tv sia da DAZN che da Sky Sport. passioneinter.com

Genoa-Inter pronostico e quote: la chicca dell'esperto - Inter con la chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il quindicesimo turno di Serie A. calciomercato.com