Genoa Inter | De Rossi recupera due pedine fondamentali

Genoa Inter. Dopo un avvio incoraggiante sotto la gestione di De Rossi, che ha fruttato otto punti in quattro partite, il Genoa non vuole fermarsi. La squadra rossoblù arriva a questa sfida con l’ Inter con la fiducia alta e la consapevolezza di poter dare continuità ai risultati positivi ottenuti nelle ultime settimane. Tuttosport sottolinea come il Genoa possa guardare con ottimismo ai precedenti recenti contro l’ Inter, non del tutto favorevoli agli ospiti: 0-0 nel 2022, 1-1 nel 2023 e 2-2 nel 2024, tutti giocati a Marassi. Questo storico di pareggi suggerisce che i nerazzurri hanno spesso faticato a imporsi in casa dei liguri, un dettaglio che De Rossi e i suoi ragazzi sperano di sfruttare anche stavolta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it