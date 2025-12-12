Genoa Inter De Rossi in conferenza | Devi essere perfetto altrimenti l’Inter ti umilia

Daniele De Rossi ha affrontato la stampa a due giorni dalla sfida tra Genoa e Inter, offrendo analisi e considerazioni sulla partita. Con un tono deciso, l’allenatore ha sottolineato l’importanza della perfezione per evitare umiliazioni contro un avversario temibile come l’Inter.

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l’Inter, tracciando un quadro lucido e diretto della partita che attende il suo Genoa. Il tecnico rossoblù non nasconde le difficoltà, partendo subito dal valore dell’avversario: “Arriviamo a questa gara in condizioni un po’ migliori, ma sappiamo di affrontare una squadra fortissima. Se l’Inter non trova davanti una squadra perfetta, rischia di umiliarti. Contro il Como hanno segnato a raffica e arrivano arrabbiati per una sconfitta contro il Liverpool che non meritavano. Per regalarci una serata speciale dovremo essere impeccabili”. Ilnerazzurro.it

