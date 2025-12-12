Genoa Inter ad aspettare i nerazzurri un Ferraris rovente | venduti oltre…

Il match tra Genoa e Inter promette un Ferraris caldo e appassionato, con i tifosi pronti a sostenere i loro colori. La sfida, valida per la 15ª giornata di Serie A, si svolgerà domenica alle 18:00, attirando l'attenzione di tutto il calcio italiano. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio e per le due compagini in cerca di punti fondamentali.

Genoa Inter. Si prevede un’atmosfera rovente al Ferraris per la sfida tra Genoa e Inter, in programma domenica alle ore 18:00 e valida per la 15ª giornata di Serie A. L’attesa per l’incontro è alta, sia tra i tifosi rossoblù sia tra quelli nerazzurri, desiderosi di assistere a una partita che si preannuncia combattuta e spettacolare. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Secolo XIX, l’interesse per il match ha superato ogni aspettativa: sono stati superati i 30mila spettatori per l’appuntamento. L’affluenza massiccia riflette la voglia dei tifosi di tornare a vivere l’emozione del Ferraris in un momento delicato del campionato. Ilnerazzurro.it

