Generali-Natixis stop alla trattativa | salvo il risparmio degli italiani

12 dic 2025

Generali e Natixis hanno annunciato la sospensione delle trattative per la creazione di una joint venture nel settore del risparmio gestito. La decisione, comunicata tramite una breve nota, mette fine alle negoziazioni tra le due compagnie, salvaguardando gli interessi degli investitori italiani coinvolti.

Con una breve nota di poche righe, Generali e i francesi di Bpce-Natixis, hanno comunicato l?interruzione delle trattative per la creazione di una joint venture nel risparmio gestito. Una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

