generali addio al polo con natixis cambio di rotta dopo mps mediobanca

Generali annuncia la fine della joint venture con Natixis, segnando un cambio di strategia nel settore del risparmio gestito. Dopo il recente accordo tra Mps e Mediobanca, il colosso assicurativo guidato da Philippe Donnet interrompe il progetto di creare un grande polo europeo del risparmio, coinvolgendo 2mila miliardi di asset.

di Antonio Troise Stop al progetto del grande polo europeo del risparmio gestito da 2mila miliardi. Ieri, Generali – il colosso assicurativo guidato da Philippe Donnet – e Bpce, secondo gruppo bancario francese che si avvale dei servizi di asset & wealth management forniti da Natixis, hanno detto addio alla joint venture. Non ci sono più le condizioni per un accordo. È uno dei primi effetti della nuova governance di Mediobanca dopo la scalata di Mps: la banca d’affari milanese controlla il 13,1% della compagnia triestina. E il progetto aveva sollevato dubbi per la perdita di una "gestione italiana" da parte dei capitali raccolti dalla compagnia triestina per coprire le polizze e che oggi comprendono anche circa 40 miliardi di titoli di Stato tricolore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net