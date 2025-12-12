Gemma Galgani le frequentazioni che ha avuto a Uomini e Donne

Gemma Galgani, protagonista storica del Trono Over di Uomini e Donne, ha vissuto nel corso degli anni diverse frequentazioni e tre fidanzamenti ufficiali in studio. La sua esperienza televisiva e il suo carattere hanno fatto di lei un volto iconico del programma, attirando l'attenzione dei fan e dei media.

Gemma Galgani è la dama simbolo del Trono Over di Uomini e Donne. Nel corso di molti anni ha vissuto tre fidanzamenti ufficiali in studio e numerose frequentazioni, diventando un vero caso televisivo. Dai primi amori maturi con Ennio Zingarelli e Remo Proietti, fino ai capitoli con Giorgio Manetti, Marco Firpo e ai cavalieri più recenti, il suo percorso racconta speranze, delusioni e ripartenze. In questa panoramica ripercorriamo, in ordine cronologico, le principali storie vissute in trasmissione. Gemma Galgani e Agnese De Pasquale in lacrime Gli inizi al Trono Over e il fidanzamento con Ennio Zingarelli.

L'ODISSEA DI GEMMA GALGANI (prima parte)

