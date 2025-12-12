Geely inaugura in Cina il più grande centro di collaudo veicoli elettrificati al mondo

Geely Auto Group ha inaugurato a Ningbo, in Cina, il più grande e avanzato centro di collaudo per veicoli elettrificati al mondo. Il nuovo Safety Centre rappresenta un importante investimento nel settore automotive, puntando a migliorare la sicurezza e l’innovazione nei veicoli elettrici attraverso strutture all’avanguardia e tecnologie innovative.

Geely Auto Group ha inaugurato a Ningbo, in Cina, il Safety Centre, il più grande e avanzato centro di collaudo per la sicurezza automobilistica a livello globale. La struttura si estende su 45.000 m² e rappresenta un investimento iniziale superiore a 2 miliardi di RMB (oltre 240 milioni di euro), con l'obiettivo di supportare lo sviluppo di nuove tecnologie per la sicurezza nell'era dei veicoli elettrificati e intelligenti. Il centro copre l'intero spettro dei test di sicurezza riconosciuti a livello internazionale, inclusi crash test ad alta velocità, protezione dei pedoni, sicurezza attiva, test su batterie e sistemi di propulsione, oltre a valutazioni su cybersecurity, salute e impatto ambientale.