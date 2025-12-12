Gedi vende Repubblica spunta l' Sos a Mattarella per evitare il pericolo greco

Gedi, il gruppo editoriale italiano, sta valutando la vendita di Repubblica, La Stampa e delle radio collegate. La possibile operazione ha suscitato preoccupazioni, con rumors di un intervento di Mattarella per evitare un rischio di instabilità. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dal gruppo greco Antenna, proprietario di Gedi, riguardo a questa possibile cessione.

Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata dal gruppo greco Antenna della famiglia Kiriakou sulla vendita da parte di Gedi di La Repubblica, La Stampa e le radio del gruppo. Fonti assicurano però l'interesse nel portare avanti la trattativa anche se finora non c'è alcuna certezza sulla sua conclusione (prevista il 31 gennaio 2026, dopo la proroga di fine novembre). Insomma non ci sarebbe nessun accordo definitivo. E il silenzio stampa degli ellenici farebbe parte della strategia di evitare speculazioni o tentativi di rilancio del prezzo da parte del gruppo degli Elkann visto che, secondo le indiscrezioni, per l'intero pacchetto comprensivo delle due testate, La Repubblica e La Stampa più le frequenze radio, la cifra richiesta sarebbe di circa 140 milioni di euro.

