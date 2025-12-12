Gaza Travaglio parla di genocidio alla festa di FdI tra gli applausi del pubblico E a Crosetto | Avete fatto abbastanza? – Video

Durante la festa di FdI, Travaglio ha affrontato il tema di Gaza, parlando di genocidio, mentre il pubblico applaudiva. Crosetto è stato invece invitato a riflettere: “Avete fatto abbastanza?”. Nel contesto, si è anche commentato sull’attentato del 7 ottobre, definendolo il più devastante e ripugnante mai visto da un’organizzazione terroristica.

“Quello che è successo il 7 ottobre è l’attentato più devastante, più ripugnante che si sia mai visto da parte di un’organizzazione terroristica. Quello che è successo dopo è 30 volte peggio, perché a farlo è stato un governo, nostro alleato, di un Paese che è una democrazia che ha sterminato 70mila persone, che per lo stesso esercito israeliano erano composte per l’83% da civili”. Lo ha detto il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che alla festa dei giovani di Fratelli d’Italia ha intervistato il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Travaglio ha ricevuto più volte l’applauso del pubblico durante la sua analisi di ciò che è successo a Gaza negli ultimi due anni. Ilfattoquotidiano.it

*Appello 'La stampa internazionale entri a Gaza!'* Alla cortese attenzione: Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni; Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.