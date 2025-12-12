Gaza l’Occidente in piazza e il bersaglio Israele | il copione che non cambia

L'articolo analizza gli eventi recenti a Gaza, con l'Occidente in piazza e Israele nel mirino delle proteste. Il 2 dicembre si è svolto uno sciopero generale con la Cgil in prima linea, mentre manifestazioni di solidarietà si sono susseguite. Una situazione che si ripete, evidenziando come le dinamiche di protesta e tensione continuino a caratterizzare il panorama internazionale.

2 dicembre, sciopero generale, Cgil in piazza fianco a fianco degli immancabili propal. E certo che ripetersi è noioso, soltanto non vorremmo che passasse tutto in cavalleria mentre una piazza dell’occidente virtuoso prega per il carcere a Netanyahu. Allora: decine di milioni di arabi non ti lasciano vivere, vogliono eliminarti dalla faccia della terra? Rispondere in modo proporzionato, mai fare il capitalista prepotente che irride gli stracci dei poveretti rimasti appiccicati alle gonne dei califfi e dell’Islam. Ti attaccano Hamas, Hezbollah, lo Yemen, l’Iran, tre quarti dell’Iraq più la Siria, più una buona metà del petrolio del mondo? Non passare il segno, ebreo, non esagerare: fin qui si spinge ormai il cuore umanissimo degli antisionisti, ragionevoli sempre, antisemiti mai. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gaza, l’Occidente in piazza e il bersaglio Israele: il copione che non cambia

