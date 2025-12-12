Gaza forza internazionale a guida americana | Trump pronto a nominare un suo generale

L'amministrazione Trump si prepara a una svolta nella gestione del conflitto a Gaza, con la possibile nomina di un generale americano a due stelle a capo della nuova Forza internazionale di stabilizzazione (ISF). Questa mossa rappresenta un passo strategico per rafforzare il ruolo degli Stati Uniti nella regione e favorire una stabilizzazione post-conflitto.

L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump starebbe preparando un passaggio chiave nella gestione del dopo-guerra a Gaza: la nomina di un generale americano a due stelle alla guida della nascente Forza internazionale di stabilizzazione (ISF). Secondo quanto riportato da Axios e rilanciato dal Times of Israel, la decisione sarebbe stata comunicata direttamente dall’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite Mike Waltz al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, nel corso della sua visita in Israele questa settimana. Il nome dell’ufficiale non è stato reso pubblico, ma – secondo una fonte israeliana citata dal sito – Waltz avrebbe sottolineato di conoscerlo personalmente, descrivendolo come «una persona molto seria». Panorama.it

