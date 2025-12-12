Gas russo riarmo Green Deal | i nodi politici della plenaria del Parlamento Ue di dicembre

La plenaria del Parlamento europeo di dicembre si preannuncia come uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, con temi chiave come il gas russo, il riarmo e il Green Deal. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni geopolitiche e sfide politiche, in una settimana cruciale per i vertici europei e le decisioni strategiche sull’Ucraina e le relazioni con gli Stati Uniti.

Strasburgo, 12 dicembre 2025 – La plenaria del Parlamento europeo che si terrà dal 16 al 18 dicembre si conferma come il passaggio istituzionale più rilevante dell'anno giungendo in una settimana che vedrà i leader Ue impegnati nel Consiglio europeo di fine che vedrà al centro la questione ucraina, con particolare attenzione all'utilizzo degli asset russi congelati, nel contesto della sferzata americana contro l'Ue. Sullo sfondo, la cerimonia di consegna del Premio Sakharov per la libertà di pensiero, che martedì a mezzogiorno vedrà la presidente Roberta Metsola premiare il giornalista bielorusso Andrzej Poczobut e l'attivista georgiana Mzia Amaglobeli, due figure simbolo della repressione politica ai confini orientali dell'UE.

