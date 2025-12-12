Garrison a ‘Verissimo’ | l’amore e la carriera in tv

Garrison Rochelle, noto insegnante e coreografo di ‘Amici’, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Oggi, continua a portare il suo talento in giro per l’Italia con spettacoli dal vivo, mantenendo vivo il suo legame con il mondo dello spettacolo. Sabato 13 dicembre si racconterà a Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, svelando aspetti della sua vita tra amore, carriera e successi.

Nato a Dallas, in Texas, il 4 novembre del 1955, ha scoperto la sua passione per la danza sin da bambino. Ha frequentato la Southern Methodist University mentre continuava a studiare per diventare ballerino. Ha esordito nei musical e tra i principali a cui ha partecipato c'è 'Dancin'' di Bob Fosse, che lo ha portato in Europa. Ha, successivamente, scelto la carriera di coreografo. La carriera in tv.

