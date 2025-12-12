Garlasco scintille Rinaldi-Cassese | Dna Sempio dappertutto Il problema

12 dic 2025

Il delitto di Garlasco continua a suscitare discussioni e dubbi. Nella puntata di Ignoto X del 11 dicembre, su La7, Gennaro Cassese affronta le recenti rivelazioni sui reperti di Dna Sempio e le questioni irrisolte ancora aperte nel caso.

Il delitto di Garlasco fa ancora discutere. Se ne parla a Ignoto X dove, nella puntata di giovedì 11 dicembre su La7, c'è  Gennaro Cassese.  Fu proprio lui nel 2007 a capo dei carabinieri di Vigevano incaricati delle indagini. Indagini che ora hanno preso una nuova piega, con diversi indizi a carico di Andrea Sempio. "Nel computer di Chiara ci sono dei filmati, dei filmati intimi di Chiara con Alberto. Quel computer viene utilizzato da Marco Poggi e dagli amici di Marco Poggi - osserva il conduttore Pino Rinaldi -. La difesa di Sempio dice che se il Dna è arrivato sulle unghie di Chiara Poggi è perché magari ha toccato gli stessi tasti che Sempio aveva utilizzato magari il pomeriggio prima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

