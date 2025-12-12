Garlasco parla Andrea Sempio | Mi sono tolto un peso ma temo vogliano creare un mostro

Andrea Sempio, protagonista di un caso che ha sconvolto Garlasco, si confronta con le recenti risultanze della perizia sul DNA rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi, uccisa nel 2007. In un'intervista, Sempio si apre sulle sue emozioni e sui timori riguardo alle implicazioni di queste nuove analisi.

Andrea Sempio si apre all’indomani della perizia realizzata dall'esperta incaricata Denise Albani, sul Dna rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. In un’intervista a Quarto Grado, il 37enne afferma di non sentirsi sorpreso per i risultati, e anzi di essersi tolto “ un peso dalle spalle ”. Il problema restano i risvolti mediatici, perché continua a vedere “ un sacco di interpretazioni un po’ tirate per i capelli ”. “ L'unica cosa che mi viene da dire è che si parla di linea paterna - ha chiarito alla trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi in merito all’ aplotipo Y rinvenuto, che corrisponde alla sua linea patena - e tutti associano all'idea papà, nonno, fratelli, ma in realtà sarebbe la linea patrilineare, che in realtà prende da quando quell'Y, quella linea familiare, si è originata in Italia. Ilgiornale.it

