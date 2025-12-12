Garlasco l’ombra di un mistero | luci accese nella casa della nonna di Chiara riaprono il caso

A Garlasco, nuove luci nella casa della nonna di Chiara Poggi riaccendono il mistero sull’omicidio della giovane, avvenuto nel 2007. La Procura di Pavia ha deciso di riaprire le indagini per la terza volta, offrendo una speranza di risposte in un caso che ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso per oltre dieci anni.

Una svolta inaspettata riaccende i riflettori sul cold case di Garlasco. La Procura di Pavia ha deciso di riaprire per la terza volta le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, la giovane brutalmente assassinata nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2007. Questa decisione riporta in auge dettagli e testimonianze che, per anni, erano rimaste confinate negli archivi dei tanti misteri irrisolti. Tra questi, emerge una circostanza particolarmente inquietante: la presenza di luci accese nella casa della nonna di Chiara la sera prima del delitto. Ma cosa si cela dietro questa testimonianza? Chi si trovava realmente in quella casa quella notte? E, soprattutto, può esserci un collegamento con la tragedia che si è consumata il mattino seguente nella villetta di Garlasco? Leggi anche: Garlasco, cosa salta fuori dal pc di Chiara Poggi Le testimonianze riascoltate dopo 18 anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it