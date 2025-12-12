Garlasco l’inquietante scoperta nella casa della nonna di Chiara
A distanza di anni, il caso di Garlasco si riapre ancora una volta. La Procura di Pavia ha deciso di riprendere le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, con nuove verifiche legate a una scoperta inquietante nella casa della nonna della vittima.
Una nuova pagina si apre nel caso di Garlasco. La Procura di Pavia ha deciso di riaprire per la terza volta le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2007. E con questa mossa tornano alla ribalta vecchi racconti, testimonianze che negli anni erano state archiviate insieme ai fascicoli dei tanti misteri irrisolti. Tra queste emerge una circostanza che ha sempre inquietato chi ha seguito da vicino il caso: luce accesa nella casa della nonna di Chiara la sera prima dell’omicidio. Ma cosa c’è di vero in questa testimonianza? Chi si trovava davvero in quella casa quella notte? E soprattutto: può avere un qualche legame con ciò che è accaduto il mattino seguente nella villetta di Garlasco? Leggi anche: Garlasco, cosa salta fuori dal Pc di Chiara Poggi Le testimonianze riascoltate dopo 18 anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it
