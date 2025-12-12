Garlasco e la pistola fumante | il DNA su Chiara Poggi non è di Andrea Sempio secondo la difesa

Garlasco, la vicenda di Chiara Poggi e il DNA su una pistola rappresentano un capitolo chiave nel processo. La difesa di Andrea Sempio sostiene che il DNA trovato non sarebbe di Sempio stesso. Mentre Sempio si mantiene in silenzio, i suoi avvocati hanno definito la strategia per l’udienza del dicembre 2025, momento cruciale nell’incidente probatorio.

Andrea Sempio non parla più e lascia la parola agli avvocati. Durante una riunione a Roma, il suo team legale formato da Angela Taccia e Liborio Cataliotti, insieme al consulente Armando Palmegiani, ha definito la strategia per l’udienza decisiva del 18 dicembre 2025 che concluderà l’incidente probatorio sul delitto di Garlasco. Il confronto tra le parti ruoterà intorno alle analisi genetiche condotte dalla perizia super partes di Denise Albani, che ha individuato tracce di cromosoma Y riconducibili alla linea paterna di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi uccisa nel 2007. Senza però dimenticare l’analisi dell’ impronta 33 e i controesami delle misurazioni antropometriche, i rilevamenti del corpo dell’indagato da confrontare con le lesioni sulla vittima e i risultati della BPA. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco e la pistola fumante: il DNA su Chiara Poggi non è di Andrea Sempio (secondo la difesa)

