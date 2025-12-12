Garlasco 14 i punti di contatto tra Chiara Poggi e il Dna di Andrea Sempio

Una relazione tecnica, in arrivo alla procura di Pavia, evidenzia 14 punti di contatto tra Chiara Poggi e il DNA di Andrea Sempio. Si tratta di oggetti che entrambi potrebbero aver maneggiato nella villetta di via Pascoli nelle settimane prima dell'omicidio, offrendo nuovi spunti nell'indagine in corso.

Una relazione tecnica, che sarà trasmessa alla procura di Pavia, contenente almeno 14 oggetti che Andrea Sempio e Chiara Poggi potrebbero aver toccato entrambi nella villetta di via Pascoli nelle settimane precedenti l'omicidio. Parte da qui la linea di difesa di Sempio, pronta a sostenere la tesi della contaminazione involontaria per giustificare la presenza del Dna trovato sulle unghie della vittima e ritenuto compatibile con quello della linea paterna dell'indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Tgcom24.mediaset.it

