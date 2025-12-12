Il professor Silvio Garattini suggerisce che per vivere più a lungo sia importante limitare l’assunzione di determinati alimenti e mantenere un regime alimentare moderato. In particolare, consiglia di ridurre il consumo di carne rossa e burro, sottolineando come scelte alimentari consapevoli possano contribuire a migliorare la salute e favorire la longevità.

(Adnkronos) – Mangiare poco e evitare almeno un paio di alimenti. E' la ricetta del professor Silvio Garattini per tutelare la salute a tavola e favorire una maggior longevità. Garattini ha appena compiuto 97 anni e ha 'festeggiato' oggi partecipando a La volta buona, il programma di Raiuno condotto da Caterina Balivo.

Garattini: "Mangiare poco per vivere a lungo, no a carne rossa e burro"

