Gara pazzesca di Giacomel l’Italia del biathlon si prende la vittoria nella sprint di Hochfilzen
Tommaso Giacomel conquista una vittoria straordinaria nella sprint di Hochfilzen, dimostrando talento e determinazione. Il giovane biathleta italiano si impone con una performance eccezionale sia sullo sci di fondo sia al poligono, portando l’Italia alla vittoria in questa entusiasmante gara in Austria.
Clamoroso Tommaso Giacomel. Il giovane trentino del Primiero, classe 2000, mette tutti d’accordo nella sprint di Hochfilzen, in Austria, con una prova superlativa tanto nella parte di sci di fondo quanto al poligono. In una gara dal tasso tecnico e agonistico di altissimo livello, Giacomel ha trovato la giornata perfetta, con lo zero sia nel tiro a terra sia nel tiro in piedi (chiuso col tempo impressionante di 17.9). L’argento mondiale nell’individuale a Lenzerheide si è portato a casa la prima vittoria nel format. E conferma quanto ipotizzato da esperti e addetti al settore prima dell’inizio della stagione: nella lotta per la Coppa del mondo generale c’è anche lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Calcio Serie B, un Catanzaro implacabile vince una gara pazzesca contro un Modena sprecone (1-2) e si sistema al settimo posto. Tripudio per gli oltre 1.200 tifosi al seguito.
CHE INIZIO SPETTACOLARE! Wierer, Carrara, Vittozzi e Auchentaller si prendono il secondo posto nella staffetta femminile di Coppa del Mondo, dietro solo alla Francia. Gara pazzesca delle Azzurre, sempre in lotta dalla prima frazione #Biathlon