Game Awards 2025 il gioco francese Clair Oscur | Expedition 33 è il GOTY | tutti i vincitori dell'Oscar dei videogiochi

Al Game Awards 2025, il gioco francese Clair Oscur: Expedition 33 ha conquistato il titolo di GOTY, aggiudicandosi l'Oscar dei videogiochi. L'edizione di quest'anno ha segnato record di premi, con trionfi storici, ritorni sorprendenti e annunci che promettono di rivoluzionare il futuro dell'industria videoludica.

THE GAME AWARDS 2025 | GOTY 2025 TUTTI I GIOCHI IN NOMINATION: Tutto sbagliato?

