galilei in festa mezzo secolo di istruzione con le nuove sfide della conoscenza

Il Liceo “Galileo Galilei” di Perugia celebra i suoi primi cinquant’anni, un percorso iniziato negli anni Settanta in un contesto di grandi cambiamenti urbani e sociali. Fondato in un periodo di rinnovamento, il liceo ha accompagnato generazioni di studenti nelle sfide della conoscenza, adattandosi alle trasformazioni della società e promuovendo l’educazione in un mondo in continua evoluzione.

Il Liceo "Galileo Galilei" nasce nella Perugia degli anni Settanta, in una fase di profonde trasformazioni urbane, sociali e culturali, in un momento in cui la città si confronta con una nuova domanda di istruzione e con le sfide della modernizzazione. In tale clima matura la scelta di istituire in città, accanto all'Alessi, un secondo Scientifico statale che da allora è cresciuto per numero di studenti, qualità dell'offerta formativa e riconoscimento pubblico, affermandosi come uno dei presìdi più autorevoli del sistema scolastico perugino e regionale. Venerdì 19 all'auditorium di san Francesco al Prato un incontro per ricordare mezzo secolo di formazione, di crescita umana e culturale.

