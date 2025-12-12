Galà dello sport Asi 2025 il territorio protagonista a Sciacca

Il Galà dello sport e del terzo settore Asi 2025 si prepara a celebrare a Sciacca, mettendo in luce il ruolo centrale del territorio. L’evento, promosso dal comitato provinciale Asi di Agrigento con il patrocinio regionale, rappresenta un’importante occasione di riconoscimento e valorizzazione delle eccellenze sportive e sociali della zona.

Tutto pronto per il “Galà dello sport e del terzo settore Asi 2025”, l’appuntamento annuale promosso dal comitato provinciale Asi di Agrigento con il patrocinio del comitato regionale Sicilia. La cerimonia si terrà domenica 28 dicembre alle ore 16 al teatro Popolare di Sciacca e vedrà la consegna. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

