Gaffe della produzione di Uomini e Donne | Sara e Cristiana ignorate liti sterili

La puntata di oggi di Uomini e Donne si è caratterizzata per alcune gaffe della produzione e momenti di tensione tra i protagonisti, con Sara e Cristiana ignorate e discussioni poco approfondite. Un episodio che ha suscitato delusione tra i fan, tra incontri poco coinvolgenti e siparietti che hanno lasciato poco spazio all’emozione.

La puntata di oggi di Uomini e Donne è trascorsa tra momenti noiosi, discussioni un po’ sterili e gaffe da parte della produzione. In tale occasione si è parlato sia di Trono Over sia di Trono Classico. Ecco cosa è successo. Nuovo cavaliere per Sabrina Zago, Federico esce anche con Lucia a UeD. A Uomini e Donne è arrivata la nuova Gemma Galgani 2.0, ovvero, Sabrina Zago. La donna sembra avere tutti i presupposti per occupare il posto della dama torinese, soprattutto per quanto riguarda la poca fortuna con gli uomini. Quest’oggi si è partiti proprio da lei, la quale sta uscendo con Massimiliano, con cui c’è stato anche un bacio. Tutto.tv

