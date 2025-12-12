Furti frode informatica e ricettazione | 17 episodi contestati a due uomini finiti ai domiciliari

Due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari dalla Squadra Mobile di Salerno in seguito a 17 episodi di furti, frode informatica e ricettazione. L’operazione, avvenuta questa mattina, ha portato alla misura cautelare su richiesta della Procura, evidenziando un’attività criminale articolata e pericolosa.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattina odierna, la Squadra Mobile della Questura di Salerno ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di A. P. e G. M. per furto aggravato, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e ricettazione. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, allo stato confermata dal GIP, gli indagati tra i mesi di luglio e settembre scorsi, nel capoluogo salernitano avrebbero posto in essere 17 episodi di furto, aggravati dall’uso del mezzo fraudolento e dalla destrezza, in danno di altrettante persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furti, frode informatica e ricettazione: 17 episodi contestati a due uomini finiti ai domiciliari

