Furgone rimane incastrato fra i passaggi a livello chiusi | paura a Rufina

Una scena di paura si è verificata ieri sera a Rufina, in provincia di Firenze, quando un furgone è rimasto incastrato tra i passaggi a livello chiusi. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per gestire la situazione, che ha coinvolto un incidente tra un convoglio ferroviario e il veicolo rimasto bloccato.

FIRENZE – Paura nella serata di ieri (11 dicembre) alla Rufina, in provincia di Firenze. I vigili del fuoco del distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti alle 18,10 in via della Sieve, in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario, in seguito ad un incidente tra il convoglio ferroviario e un furgone che era rimasto tra i due passaggi a livello. I vigili del fuoco hanno verificato che non vi fossero situazioni di pericolo nello scenario e verificato che non vi fossere persone coinvolte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

