Furgone in fiamme sulla statale nei pressi di Realmonte salvo il conducente

Un furgone carico di elettrodomestici è stato avvolto dalle fiamme sulla statale 115 nei pressi di Realmonte. L’incendio ha causato momenti di paura e rallentamenti al traffico, ma fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo. L’intervento dei vigili del fuoco ha rapidamente domato le fiamme, limitando i danni al veicolo.

