Fumetto per le Olimpiadi | La fiaccola protagonista

Il prossimo 6 gennaio, Forlì sarà al centro dell’attenzione con il passaggio della torcia olimpica, simbolo di unità e spirito competitivo. A un mese dall’inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, questa tappa rappresenta un momento di grande emozione e coinvolgimento per la città e gli appassionati di sport.

La torcia olimpica passerà da Forlì il prossimo 6 gennaio, a un mese esatto dall’inizio di Milano-Cortina 2026. Per valorizzare un momento storico di grande importanza non solo sportiva ma anche culturale e sociale, la polizia locale di Forlì (congiuntamente con il Liceo Artistico Canova) ha organizzato la distribuzione di un opuscolo-fumetto per i bambini delle scuole elementari di tutto il comprensorio forlivese. Sfogliando le pagine si potrà leggere la storia di ‘Fiamma e Fiaccola’, due personaggi ideati, disegnati e animati dagli studenti della 5ª A e 5ª serale del Liceo, dal docente Marco Susanna (autore dei testi) e dal vice-comandante della polizia locale Andrea Gualtieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fumetto per le Olimpiadi: "La fiaccola protagonista"

Cerca Video Caricamento del Video...

La fine è azzurra è l'opera prima di Pierluca Di Pasquale. È tratta da Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La società le teme. La fine è azzurra, il fumetto di Ratigher. Le riprese si sono concluse mesi fa e in questi giorni è in corso la post-produzione del fil - facebook.com Vai su Facebook

Fumetto per le Olimpiadi: "La fiaccola protagonista" - Iniziativa della polizia locale, del prof Marco Susanna e dei liceali del ‘Canova’: racconto distribuito a 9mila bambini in vista del passaggio il 6 gennaio. Secondo msn.com

L'attesa della torcia olimpica nel fumetto degli studenti del liceo artistico - Appuntamento in città il 6 gennaio: un opuscolo pensato per i bambini ripercorre la storia della più antica e prestigiosa competizione sportiva ... Scrive rainews.it