Fullkrug opzione per il Milan | può essere un’occasione Ecco perché

Pianetamilan.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nome di Fullkrug si fa largo nel calciomercato del Milan come possibile rinforzo offensivo. Con le sue caratteristiche e il suo rendimento, potrebbe rappresentare un'opportunità interessante per rafforzare l'attacco dei rossoneri. Scopriamo le motivazioni e le modalità di un'eventuale trattativa che potrebbe portare l'attaccante tedesco a Milano.

Calciomercato Milan, Fullkrug potrebbe essere un'occasione d'oro per l'attacco dei rossoneri. Ecco come potrebbe arrivare. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

fullkrug opzione per il milan pu242 essere un8217occasione ecco perch233

© Pianetamilan.it - Fullkrug opzione per il Milan: può essere un’occasione. Ecco perché

fullkrug opzione milan pu242Voci su Fullkrug dall'Inghilterra, ma il Milan non è convinto: il motivo - Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Massimiliano Allegri nella prossima sessione di mercato Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ... Scrive milannews.it

Milan, per l’attacco spunta l’idea Fullkrug - Il Milan è ancora alla ricerca di rinforzi in attacco, dopo l’addio di Olivier Giroud e l’interruzione della trattativa per Joshua Zirkzee, poi passato al Manchester United. Come scrive gianlucadimarzio.com