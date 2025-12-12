Fuga contromano lungo l’A30 Caserta-Salerno | sequestrate due auto Malviventi in fuga

Due auto di gross cilindrata, risultate provento di rapina, sono state sequestrate dalla Polizia di Stato lungo l’A30 Caserta-Salerno, dopo una fuga spericolata contromano. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi tra il Casertano e il Nolano, mentre i malviventi tentavano di eludere un controllo delle forze dell’ordine.

Fuga spericolata contromano in autostrada per evitare un controllo della Polizia di Stato. È quanto accaduto nei giorni scorsi tra il Casertano e il Nolano, lungo l’A30, dove due auto di grossa cilindrata, risultate poi provento di rapina, sono state sequestrate dagli agenti. . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Fuga contromano lungo l’A30 Caserta-Salerno: sequestrate due auto. Malviventi in fuga

#Cronaca Nola: fuga contromano in autostrada. La Polizia di Stato ha sottoposto a sequestro due auto provento di furto - facebook.com Facebook

#nola, rubano due auto e poi tentano la fuga contromano in #autostrada Vai su X

Spingono l’anziana per borseggiarla. Fuga contromano - I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza hanno arrestato due peruviani di 37 e 40 anni per ... Da ilgiorno.it

Ladri in fuga contromano in autostrada: arrestato 30enne - E poi la fuga, con uno dei malviventi che finisce la sua ‘avventura’ in ospedale, dopo essere stato ... Si legge su ilrestodelcarlino.it