Fs Treni Turistici ripropone il Sicilia Express, raddoppiando le partenze tra Torino e le destinazioni di Palermo e Siracusa durante le festività natalizie. Dopo il positivo riscontro delle edizioni precedenti, questa iniziativa offre un'opportunità unica di scoprire la Sicilia a bordo di treni dedicati, creando un collegamento suggestivo tra il nord Italia e le meraviglie dell’isola.

Dopo il successo riscosso nelle passate edizioni, il Sicilia Express torna e raddoppia le circolazioni in occasione delle festività natalizie. Il treno, realizzato grazie alla collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani e l’Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana, collegherà Torino alla Sicilia il 20 e il 27 dicembre con ritorno programmato il 5 e il 10 gennaio.. Feedpress.me

Fs treni turistici: torna e “raddoppia” il Sicilia express da Torino a Palermo e Siracusa - Chi sceglierà di viaggiare con il Sicilia Express potrà optare per il servizio cuccette o per posti a sedere in comodi scompartimenti, al prezzo di 29,90 € per la tratta da Torino a Palermo o Siracusa ... gazzettadelsud.it

Fs Treni Turistici, per l'esodo estivo torna il Sicilia Express da Torino e Milano a Palermo e Siracusa - un treno evento realizzato grazie alla collaborazione tra Fs Treni Turistici Italiani e l’Assessorato Regionale delle ... ilmessaggero.it

