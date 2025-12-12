Fs investimenti per 18 miliardi | Riportati in orario 35mila treni

Ferrovie dello Stato investe 18 miliardi di euro per migliorare il servizio ferroviario, puntando a riportare in orario 35.000 treni. L'iniziativa prevede l'ingresso di investitori privati nel settore infrastrutturale, adottando il modello Rab (Regulated Asset Base), che favorisce l’autofinanziamento e l'apertura al capitale di terzi per sostenere lo sviluppo.

Ingresso di investitori privati nello sviluppo infrastrutturale sulla base del modello Rab (Regulated asset base) che prevede l'autofinanziamento con l'eventuale apertura al capitale di terzi. Rafforzamento internazionale, con l'avvio del progetto Parigi–Bruxelles e l'esplorazione del mercato ferroviario negli Stati Uniti. Integrazione verticale nel comparto del turismo e del trasporto merci e connettività ferroviaria. Queste le quattro leve del basket strategico su cui il Gruppo Ferrovie dello Stato preme l'acceleratore. "Il primo anno del Piano Strategico 2025-2029 ha dimostrato la capacità del Gruppo Fs di tradurre la visione industriale in risultati tangibili e misurabili", ha sottolineato ieri Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs, sfoggiando berretto e cravatta dei ferrovieri per rappresentare – ha spiegato – "tutti i nostri lavoratori".