Fs aumenta gli investimenti e la puntualità

Ferrovie dello Stato (Fs) potenzia il suo futuro con investimenti strategici e miglioramenti nella puntualità. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma annuncia un piano ambizioso, destinando 18 miliardi per il 2025 e progetti per 177 miliardi fino al 2034, puntando a rafforzare il sistema ferroviario e a innovare i servizi offerti.

L’ad Stefano Donnarumma presenta le nuove strategie: pronti 18 miliardi per il 2025 e progetti per 177 miliardi fino al 2034. La flotta verrà rinnovata e si punterà su digitalizzazione della rete e apertura ai privati. Matteo Salvini rilancia i cantieri e il Ponte di Messina. Investimenti per 18 miliardi nel 2025, 7 di questi solo per il Pnrr. Cifre senza precedenti per il gruppo Fs come spiegato dall’amministratore delegato Stefano Donnarumma ieri in occasione della presentazione del Piano strategico 2025-2029. «Questi risultati rappresentano le fondamenta della traiettoria di lungo periodo delineata nell’aggiornamento del Piano strategico, che prevede ulteriori investimenti per 177 miliardi di euro nel periodo 2026-2034. Laverita.info

Fs, 18 miliardi di investimenti nel 2025 per nuovi treni e alta velocità: “No aumenti dei biglietti” - Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e dg del Gruppo Fs, sugli obiettivi del Piano strategico 2025- repubblica.it

Fs, boom di ricavi e investimenti record nei primi sei mesi del 2025. La ricetta dell'Ad Donnarumma - , presieduto dal Presidente Tommaso Tanzilli, ha approvato, in data odierna, la Relazione finanziaria semestrale consolidata del ... affaritaliani.it

Gruppo Fs aggiorna il Piano Strategico 2025–2029: investimenti record, puntualità in aumento e flotta rinnovata x.com