Fs accelera sugli investimenti | nel solo 2025 in campo 18 miliardi

Ferrovie dello Stato accelera sugli investimenti, destinando oltre 18 miliardi di euro nel 2025. Questa scelta si inserisce nel contesto della fine del Pnrr e degli altri programmi di sviluppo, segnando un palpabile impulso per il miglioramento e l’ammodernamento della rete ferroviaria italiana.

Un'accelerazione con l'avvicinarsi della fine del Pnrr, certo, ma anche degli altri investimenti che hanno portato Ferrovie dello Stato a mettere in campo oltre 18 miliardi di euro nel solo 2025. Di cui circa sette dedicati proprio all'attuazione del Piano Ue. Ma il 2025, su cui l'amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma ha fatto il punto a un anno di distanza dalla presentazione del Piano strategico, è stato anche l'anno in cui più di 35mila treni sono stati riportati in orario. Con una crescita, sottolineata dallo stesso Donnarumma, di tre punti percentuali della puntualità dell'Alta Velocità, di un punto per il Regionale e di tre sull'Intercity.