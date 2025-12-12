Frosinone blocco traffico anti-smog | tutte le strade interessate dal 13 al 15 dicembre 2025
A Frosinone, dal 13 al 15 dicembre 2025, si applicano nuove misure di blocco del traffico per contrastare l’emergenza smog. Il Comune ha prorogato le restrizioni di primo livello, in risposta ai continui superamenti dei limiti di qualità dell’aria, prolungando così le restrizioni sulle strade del capoluogo.
Prosegue l’emergenza smog nel capoluogo. Il Comune ha prorogato per altri tre giorni, dal 13 al 15 dicembre 2025, le misure emergenziali di 1° livello previste dal Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA) della Regione Lazio, in seguito ai persistenti superamenti dei livelli di. Frosinonetoday.it
Smog. Frosinone, dal 6 all’8 dicembre stop ai veicoli più inquinanti: divieti, orari e aree coinvolte - smog dal 6 all’8 dicembre: stop ai veicoli più inquinanti, limiti al riscaldamento e divieti sulle combustioni. ilquotidianodellazio.it
Frosinone, nuovi giochi per i parchi. I controlli contro i vandali - Da anni Frosinone è alle prese con un problema che sembra ormai irrisolvibile: i giochi presenti nei ... ilmessaggero.itExtra Tv. . FROSINONE: SMOG IN CITTÀ, NUOVO BLOCCO IL 10 E L' 11 DICEMBRE - facebook.com Facebook
Frosinone: folle inseguimento a 150 Km/h. Fugge dalla Polizia a bordo di un go-kart. Il VIDEO!