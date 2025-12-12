From Dust To Dust | l’EP di debutto dei Dûrga è disponibile ora

I Dûrga lanciano il loro EP di debutto, “From Dust To Dust”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e di streaming. Un progetto che segna l’ingresso ufficiale del gruppo nel panorama musicale, offrendo un’anticipazione del loro sound e stile.

I Dûrga pubblicano “From Dust To Dust”, il loro EP di debutto disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e di streaming. Un lavoro che non cerca scorciatoie né compromessi: la band si muove in un territorio sonoro dove brutalità e fragilità convivono, e dove ogni scelta – musicale e narrativa – sembra fatta per mettere l’ascoltatore davanti a qualcosa di vero. Una band che rifiuta la semplificazione. Dûrga rappresenta quel tipo di progetto che non addomestica il suono per inseguire formule commerciali. La loro musica, volutamente incerta, tagliente, eppure profondamente umana, parla di disagio, identità, resistenza, vulnerabilità. Spettacolo.periodicodaily.com

