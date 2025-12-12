Frode del pellet venduti 240mila chili di qualità inferiore a quella dichiarata | una società nei guai

Un'importante operazione ha portato alla scoperta di una frode nel settore del pellet, con oltre 240 mila chili di prodotto venduto come di alta qualità ma risultato inferiore a quanto dichiarato. L'indagine, condotta nel porto di Ravenna, ha coinvolto una società accusata di aver commercializzato questa merce fraudolenta, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e affidabilità del mercato.

Intercettata nel porto di Ravenna una maxi partita di pellet importato che sarebbe risultato di qualità inferiore rispetto a quella dichiarata. Questa la presunta frode scoperta dalla Guardia di Finanza di Ravenna, che ha effettuato un controllo nei confronti di un'impresa operante, tra l'altro.

La Guardia di Finanza di Ravenna scopre 240mila kg di pellet etichettati in modo ingannevole: attivata la Procura, rischi anche per la responsabilità amministrativa dell'ente.

Pellet di pino spacciato per abete che ha resa maggiore: denunciata un'azienda per frode - Pellet di pino importato dal Brasile e venduto come abete che ha un resa maggiore: denunciata un'azienda di Ravenna per frode in commercio