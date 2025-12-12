Frigo abbandonato accanto all' albero di Natale dei bambini | scatta la denuncia

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un frigorifero abbandonato è stato trovato vicino all'albero di Natale dei bambini e all'installazione natalizia del Municipio Ponente, in piazza Gaggero a Voltri. L'episodio ha suscitato polemiche e richieste di intervento, evidenziando problemi di degrado e gestione dei rifiuti nella zona.

Un frigorifero scaricato a due passi dall'albero di Natale dei bambini e all'installazione natalizia del Municipio Ponente, in piazza Gaggero a Voltri, una delle piazze principali della delegazione sede tra l'altro del palazzo municipale.Questo il triste spettacolo che si sono trovati di fronte i. Genovatoday.it

Immagine generica

Sbriser SPAVENTA Sua SORELLA

Video Sbriser SPAVENTA Sua SORELLA