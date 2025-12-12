Frigo abbandonato accanto all' albero di Natale dei bambini | scatta la denuncia

Un frigorifero abbandonato è stato trovato vicino all'albero di Natale dei bambini e all'installazione natalizia del Municipio Ponente, in piazza Gaggero a Voltri. L'episodio ha suscitato polemiche e richieste di intervento, evidenziando problemi di degrado e gestione dei rifiuti nella zona.

Un frigorifero scaricato a due passi dall'albero di Natale dei bambini e all'installazione natalizia del Municipio Ponente, in piazza Gaggero a Voltri, una delle piazze principali della delegazione sede tra l'altro del palazzo municipale.

