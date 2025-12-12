Friburgo-Borussia Dortmund domenica 14 dicembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Gol in vista nel Breisgau

Domenica 14 dicembre 2025 alle 15:30, Friburgo e Borussia Dortmund si sfidano nel primo match della giornata di Bundesliga. Le due squadre, reduci da impegni europei, cercano di ottenere punti cruciali in una sfida che promette emozioni e gol nel Breisgau. Ecco formazioni ufficiali, quote e pronostici per un incontro ricco di interesse.

Entrambe uscite faticando dalla settimana europea Friburgo e Borussia Dortmund si affrontano in questa gara che apre la domenica di Bundesliga. I Breisgau Brazilianer hanno superato con grandissima fatica il Salisburgo con un gol del rientrante Lienhart ad inizio secondo tempo. Una partita complicata nonostante un avversario rimasto in 10 uomini per oltre un tempo e che fino a quel momento aveva avuto il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com Pronostico Friburgo vs Borussia Dortmund – 14 Dicembre 2025 - Il confronto tra Friburgo e Borussia Dortmund animerà la Bundesliga il 14 Dicembre 2025 alle 15:30 all’Europa- news-sports.it

