Frendrup Inter il danese sarebbe pronto alla rinuncia pur di fare il salto in una big | la situazione col Genoa

Frendrup, centrocampista danese del Genoa, sarebbe disposto a rinunciare a parte dello stipendio per trasferirsi in una grande squadra. La sua volontà di fare il salto in una big sta attirando l'attenzione di diversi club, mentre la situazione con il Genoa rimane aperta. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla possibile cessione e le prospettive future del giocatore.

Inter News 24 per l’obiettivo a centrocampo. La trasferta di domenica allo stadio Luigi Ferraris non rappresenta solo un crocevia fondamentale per il cammino in campionato della squadra di Cristian Chivu, ma si configura anche come una vera e propria missione operativa di mercato. Sugli spalti di Marassi, infatti, siederà l’intera dirigenza dell’ Inter, guidata dal direttore sportivo Piero Ausilio, pronta a prendere appunti dal vivo su due gioielli del Genoa che da tempo stuzzicano le fantasie di Viale della Liberazione: Morten Frendrup e Brooke Norton-Cuffy. Internews24.com GdS - Genoa-Inter, doppio intreccio di mercato. Da obiettivi a rivali: Frendrup e Norton-Cuffy visionati da vicino. Lo scenario - L'Inter di Chivu si appresta a sfidare il Genoa nel prossimo turno in campionato, il match è in programma domenica pomeriggio e per la dirigenza nerazzurra sarà l'occasione ... msn.com Infortunati Genoa, Ostigard e Frendrup: le sensazioni verso l’Inter - In vista dell'impegnativa sfida con l'Inter, il Genoa spera di recuperare sia Ostigard che Frendrup: cosa filtra ... fantamaster.it Rassegna Stampa | #Genoa, Frendrup recupera per l’Inter. Østigard ancora in dubbio buoncalcioatutti.it/2025/12/12/ras… via @buoncalcio x.com Genoa, la “bestia nera” dell’Inter: con Frendrup si sogna l’impresa Genova, 12 dicembre 2025 – In vista della sfida con l’Inter, il Genoa si presenta al Ferraris con rinnovato ottimismo e un filo di ambizione che va oltre i consueti pronostici. I rossoblù hanno infatt - facebook.com facebook © Internews24.com - Frendrup Inter, il danese sarebbe pronto alla rinuncia pur di fare il salto in una big: la situazione col Genoa

Mercato - Per Frendrup, l’Inter sacrifica Zielinski

Video Mercato - Per Frendrup, l’Inter sacrifica Zielinski Video Mercato - Per Frendrup, l’Inter sacrifica Zielinski