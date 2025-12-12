Frattesi Juventus contatti avviati ma tutto rimandato | la situazione

La Juventus ha avviato contatti per Davide Frattesi, considerando il centrocampista un obiettivo strategico. Tuttavia, le trattative sono attualmente in stand-by a causa di limiti economici e valutazioni tecniche. La situazione resta aperta, con i bianconeri che continuano a monitorare la possibilità di un trasferimento in futuro.

Inter News 24 Frattesi Juventus, l'interesse dei bianconeri prende forma tra apprezzamenti tecnici e limiti economici: il centrocampista resta un obiettivo. La Juventus sta valutando un possibile innesto di qualità a centrocampo e tra i profili monitorati con maggiore attenzione c'è Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 dell' Inter, noto per gli inserimenti offensivi e la capacità di attaccare l'area. Con l'apertura del mercato di gennaio, il suo nome è tornato con forza nei radar bianconeri, anche se l'operazione appare complessa. L'interesse nasce anche dall'apprezzamento di Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana, che considera Frattesi un elemento di alto livello per dinamismo e intelligenza tattica.

