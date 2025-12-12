Frattesi Inter scenari tattici e futuro incerto | il ruolo che può cambiare tutto

L'arrivo di Frattesi all'Inter ha acceso il dibattito sulle possibili evoluzioni tattiche della squadra. Tra spazi ridotti, nuove idee e l'inserimento di Chivu nello staff, i cambi di modulo e l'interesse di altri club rendono il futuro del centrocampista e della formazione nerazzurra ancora incerto.

Inter News 24 Frattesi Inter tra spazio ridotto e nuove idee tattiche: l'arrivo di Chivu, i cambi di sistema e l'interesse di altri club riaprono il dibattito. Quale futuro per Davide Frattesi, centrocampista italiano classe 1999 arrivato all' Inter con grandi aspettative e un profilo tecnico ben definito? La sua stagione è stata finora segnata da un impiego a intermittenza, condizionato da problemi fisici ma anche da scelte tattiche precise. Con l'avvicendamento in panchina e l'arrivo di Cristian Chivu, allenatore rumeno alla prima esperienza stabile in Serie A, le gerarchie non si sono consolidate come previsto e il discorso legato al rinnovo contrattuale appare al momento congelato.

Davide Frattesi | Skills, Goals & Assists 2025 HD Highlights

