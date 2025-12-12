Fratelli d’Italia porterà le conce in Europa

Fratelli d’Italia rafforza la propria presenza a Santa Croce, consolidando il ruolo di punto di riferimento nella politica locale. Durante un incontro con il consigliere regionale Diego Petrucci e l’europarlamentare Francesco Torselli, è stato annunciato il coinvolgimento del partito nelle istituzioni europee attraverso le prossime elezioni.

SANTA CROCE "Fratelli d’Italia punto di riferimento della politica a Santa Croce". E’ stato ribadito nel corso dell’incontro con il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio regionale Diego Petrucci e l’europarlamentare Francesco Torselli. L’incontro è stata l’occasione "per i ringraziamenti da parte di Diego Petrucci agli elettori che lo hanno votato consentendogli di raddoppiare e anche triplicare il numero delle preferenze rispetto al 2020. Petrucci ha "rinnovato il suo impegno a sostenere le attività del nostro distretto industriale, così importante e strategico facendo non solo proposte concrete in regione ma portandole in Europa insieme all’onorevole Torselli". 🔗 Leggi su Lanazione.it