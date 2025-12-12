Fratelli d' Italia contro lo sciopero | Ancora disagi per la solita manifestazione ideologica

Fratelli d'Italia esprime dure critiche allo sciopero indetto dalla Cgil e alla manifestazione svolta in città, definendoli come disagi causati da una protesta di natura ideologica. L'intervento si inserisce nel dibattito politico sulle modalità e le motivazioni delle azioni sindacali, evidenziando le tensioni tra il partito di centrodestra e le organizzazioni sindacali.

Fratelli d’Italia critica apertamente lo sciopero odierno indetto dallaCgil e la manifestazione che si è tenuta in città. Il capogruppo meloniano in Piazza Grande, Luca Negrini, commenta: “Questa mattina, casualmente un venerdì, la Cgil è tornata a scioperare e a manifestare, con un corteo che ha. Modenatoday.it

Assalti al G7, contro il governo, a Fratelli d'Italia e al quotidiano La Stampa: aggravata misura cautelare per uno dei leader antagonisti di Torino - All'obbligo di dimora sul territorio comunale sono stati aggiunti quello di firma quotidiana e quello a restare in casa nelle ore notturne ... torinotoday.it

Aggressioni ai militanti di Fratelli d’Italia: misure restrittive aggravate per un giovane antagonista - Il gip accoglie la richiesta della procura: obbligo di firma quotidiano e divieto di uscire la sera. giornalelavoce.it

L'emendamento presentato da Fratelli d'Italia ribadisce un principio scontato: le riserve auree sono di proprietà del popolo italiano. La sinistra protesta e dimostra per l'ennesima volta il suo vero volto: quello antitaliano. - facebook.com facebook

