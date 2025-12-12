Francia la nuova droga dello sballo è il gas esilarante | il ministro Darmanin propone di inserirlo nella lista degli stupefacenti

Il protossido di azoto, comunemente noto come gas esilarante, sta attualmente suscitando preoccupazioni in Francia. Il ministro dell’interno Gérald Darmanin ha annunciato la sua proposta di includerlo nella lista degli stupefacenti, evidenziando i rischi associati al suo uso e la necessità di regolamentare questa sostanza sempre più diffusa tra i giovani.

"Il protossido di azoto deve essere considerato uno stupefacente ", ha detto stamattina Gérald Darmanin su BFM TV. Il ministro della Giustizia "auspica" una rapida iscrizione della sostanza nella lista delle sostanze stupefacenti e propone un divieto esplicito di consumo al volante, con la possibilità di sequestro dell'auto in caso di violazione. Parigi prepara dunque una stretta sulla regolamentazione del cosiddetto gas esilarante. Proprio ieri, Darmanin è andato a Lille a incontrare la madre di Mathis, il giovane di 19 anni morto il primo novembre scorso dopo essere stato investito su un asse principale della città da un automobilista che fuggiva un controllo della polizia: l'uomo era risultato positivo al protossido di azoto.

