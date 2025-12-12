Francesco Valeriano pestato in carcere e morto dopo 6 mesi di coma La famiglia chiede giustizia

Francesco Valeriano, 45 anni, è deceduto dopo sei mesi di coma a seguito delle gravi percosse subite nel carcere di Rebibbia, dove scontava una condanna di due anni e mezzo. La famiglia chiede giustizia per l'episodio che ha portato alla sua tragica morte.

Francesco Valeriano è morto dopo sei mesi di coma. L'uomo, 45 anni, era stato massacrato di botte nel carcere di Rebibbia dove stava scontando una pena di due anni e mezzo. Originario di Fondi, era arrivato nel penitenziario romano circa un mese e mezzo prima dell'aggressione dello scorso 30.

