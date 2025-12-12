Francesco Valeriano morto dopo pestaggio in carcere l'avvocato | Indagini secretate vogliamo l'autopsia

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Valeriano è deceduto dopo un lungo periodo di sofferenza, causato da un grave pestaggio subito in carcere. La famiglia, assistita dall'avvocato Lavigna, chiede chiarimenti e ha richiesto l'autopsia, mentre le indagini sono attualmente secretate.

Francesco Valeriano è morto dopo mesi di agonia a seguito di un pestaggio in carcere. L'avvocato Lavigna, che assiste la famiglia a Fanpage.it: "Siamo combattivi, vogliamo la verità". Fanpage.it

francesco valeriano morto dopoFrancesco Valeriano morto dopo pestaggio in carcere, l’avvocato: “Indagini secretate, vogliamo l’autopsia” - Francesco Valeriano è morto dopo mesi di agonia a seguito di un pestaggio in carcere. fanpage.it

francesco valeriano morto dopoPestato in carcere, Francesco Valeriano è morto dopo 6 mesi di coma - Francesco Valeriano era stato trovato gravemente ferito nella cella del carcere di Rebibbia: si indaga su un possibile pestaggio ... latinaoggi.eu

Immagine generica

Bologna, svolta dopo quasi 20 anni nel delitto di Valeriano Poli

Video Bologna, svolta dopo quasi 20 anni nel delitto di Valeriano Poli