Francesco Valeriano morto dopo pestaggio in carcere l'avvocato | Indagini secretate vogliamo l'autopsia

Francesco Valeriano è deceduto dopo un lungo periodo di sofferenza, causato da un grave pestaggio subito in carcere. La famiglia, assistita dall'avvocato Lavigna, chiede chiarimenti e ha richiesto l'autopsia, mentre le indagini sono attualmente secretate.
Bologna, svolta dopo quasi 20 anni nel delitto di Valeriano Poli