Francesca Michielin a Una nessuna e centomila | Viviamo in una Società patriarcale diciamolo pure se fa paura

Francesca Michielin riflette sulla realtà della società patriarcale durante il suo intervento a Una, nessuna e centomila, tenutosi a Piazza del Plebiscito. Con sincerità, sottolinea l'importanza di riconoscere e affrontare queste dinamiche, incoraggiando un dialogo aperto su temi di uguaglianza e diritti femminili.

Francesca Michielin sul palco di Piazza del Plebiscito a Una, nessuna e centomila: "Viviamo in una società patriarcale. Non esistono cose da femmine o da maschi. Serve educazione al consenso nelle scuole".

